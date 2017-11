Airlander 10 Größtes Luftschiff der Welt stürzt nach Unfall zu Boden

Von red/dpa 19. November 2017 - 15:58 Uhr

Nach einem Unfall in Großbritannien liegt das wohl größte Luftschiff der Welt, der „Airlander 10“, am Boden. Die Hülle des Frachttransporters ist aufgerissen.





3 Bilder ansehen

London - Es gilt als größtes Luftfahrzeug der Welt, muss aber nach einer Havarie in Großbritannien erstmal am Boden bleiben: das Luftschiff „Airlander 10“. Der „Airlander“ riss sich am Flugplatz Cardington in Bedfordshire rund 80 Kilometer nördlich von London am Samstag von seinem Haltemast los, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Ein Sicherheitsmechanismus habe dann dafür gesorgt, dass die Hülle aufriss und sich entleerte. Eine Mitarbeiterin wurde Leicht verletzt.

Der „Airlander 10“ fliegt mit Hilfe von Helium. Er ist nach Herstellerangaben 92 Meter lang, 43,5 Meter breit und 26 Meter hoch. Er fliegt in über 6000 Metern Höhe, erreicht eine Geschwindigkeit von 148 Kilometern pro Stunde und kann Lasten bis zu 10 Tonnen transportieren.