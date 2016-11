Ainring in Bayern Tödliche Messerstiche bei Party

Von red/dpa 20. November 2016 - 11:52 Uhr

Die Polizei muss jetzt einen Streit bei einer Party in Ainring in Bayern aufklären.Foto: dpa

Bei einem Streit auf einer Party ist in Ainring in Bayern ein 19-Jähriger im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Ainring - Ein 19-Jähriger ist bei einem Streit auf einer Geburtstagsfeier im bayerischen Ainring niedergestochen worden und kurz darauf an seinen Verletzungen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Jugendliche am frühen Samstagmorgen von einem anderen Partygast verletzt worden; er starb kurz darauf in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen führten die Beamten noch am Samstagabend zu einem 45-Jährigen, der die Tat gestand. Der Mann soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die genauen Hintergründe sind laut Polizei noch unklar. „Die Ermittlungen sind im vollen Gange“, sagte ein Sprecher am Sonntag.