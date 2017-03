Aidlingen im Kreis Böblingen Rohbau gerät in Brand

Von red 04. März 2017 - 09:22 Uhr

Bei einem Brand in einem Rohbau in Aidlingen ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.





7 Bilder ansehen

Aidlingen - In Aidlingen (Kreis Böblingen) ist in der Nacht zum Samstag in einem Rohbau in der Badstraße ein Brand ausgebrochen. Anwohner bemerkten den Brand gegen 2.30 Uhr und verständigten die Feuerwehr.

Mehr zum Thema

Diese konnte den im Obergeschoss unter dem Dach lodernden Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Es kam laut der Polizei zwar vorübergehend zu einer starken Rauchentwicklung, eine Gefahr für die Nachbarn bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt, so dass es auch nicht zu Evakuierungsmaßnahmen kam.

Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen. Nach einer ersten Schätzung dürfte bei dem Brand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstanden sein. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Feuerwehr Aidlingen war mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz und wurde von der Feuerwehr Ehningen durch acht Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen unterstützt. Auf Grund der anfangs unklaren Sachlage rückte auch der Rettungsdienst mit elf Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an. Die Polizei hatte bis zu vier Streifen im Einsatz.