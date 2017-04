Aidlingen im Kreis Böblingen Hundebesitzerin attackiert Radfahrer

Von red/rmu 26. April 2017 - 15:57 Uhr

Der Radfahrer bat die Hundebesitzerin, ihr Tier anzuleinen.Foto: dpa

Ein Radfahrer bittet bei Aidlingen eine Frau, ihren bellenden Hund anzuleinen. Sie reagiert allerdings ungehalten und geht den Radfahrer sogar an.

Aidlingen - Eine unbekannte Frau hat am Montag um 19 Uhr einen Radfahrer auf einem Feldweg zwischen Aidlingen und Dachtel (Kreis Böblingen) angegangen.

Mehr zum Thema

Die Frau war laut Polizei mit zwei Hunden unterwegs, als sich ihr zwei Radfahrer von hinten näherten. Einer der Hunde lief bellend auf diese zu. Deshalb baten die Radler darum, das Tier anzuleinen, woraufhin die Frau aber ungehalten reagierte. Als der 48-jährige Radfahrer die Hundebesitzerin passieren wollte, soll sie ihn erneut beleidigt, sich ihm in den Weg gestellt und versucht haben, ihn vom Rad zu schubsen, was aber misslang. Danach ging die Frau einfach weiter in Richtung Dachtel.

Die Hundebesitzerin soll etwa 30 Jahre alt, untersetzt und 1,65 Meter groß gewesen sein. Sie soll zu einem Pferdeschwanz gebundene, schulterlange, braune Haare gehabt haben. Bekleidet war sie laut Polizei mit einem hellen Strickpullover, blauen Jeans und einer Jacke. Der eine Hund wird als klein und mit schwarz-weißem Fell, der andere vermutlich als kleiner, brauner Pinscher beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07031/6970 entgegen.