Aichwald Beine beim Unkrautjäten überrollt

Von kaw 12. Juli 2017 - 13:49 Uhr

Ungewöhnlicher Unfall: Beim Unkrautjäten werden die Beine eines Mannes überrollt. Foto: dpa

Eine Autofahrerin übersieht einen Mann, der auf Knien Unkraut entfernt und überrollt seine Beine.

Aichwald - Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Dienstag, gegen 16 Uhr, auf der Pfarrstraße in Aichwald (Kreis Esslingen) ereignet. Laut der Polizei war eine 71 Jahre alte Fahrerin eines Suzuki auf dem Höhenweg unterwegs und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Pfarrstraße einbiegen.

Aufgrund einer Hecke konnte sie den Kreuzungsbereich beim Abbiegen zunächst nicht einsehen und übersah einen 87-Jährigen, der auf dem Gehweg kniete, um dort Unkraut zu entfernen.

Mit einem Rad ihres Autos überrollte sie die Beine des Seniors, die in die Fahrbahn ragten. Dabei erlitt der 87-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen Quetschungen und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.