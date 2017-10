AfD vor Parteitag Alles nur eine Testversion?

Von red/rtr 28. Oktober 2017 - 20:23 Uhr

Die AfD will nun doch einlenken. Foto: dpa

Vor dem Parteitag der AfD hat die Partei die Akkreditierungsregeln für Journalisten nun doch geändert.

Berlin - Die AfD hat nach Kritik die Akkreditierungsregeln für den Parteitag geändert. Die Testversion sei gelöscht worden, twitterte AfD-Sprecher Christian Lüth am Samstag. Ab sofort könnten Journalisten die offizielle Anmelde-Maske auf der Website nutzen.

Am Freitag hatte die AfD noch ein Auskunftsrecht über die politischen Ansichten der Journalisten gefordert, die über den Bundesparteitag Anfang Dezember in Hannover berichten wollen. In der Einverständniserklärung für die Akkreditierung zum Parteitag hatte es zunächst geheißen: „Ich bin mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der vorstehenden personenbezogenen Daten sowie der besonderen Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG, z.B. politische Meinungen) einverstanden.“

Gemeint ist der Paragraf 3 des Bundesdatenschutzgesetzes. Dort heißt es, zu den „besonderen Daten“ zählten Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.

Laut einem Bericht der „Stuttgarter Nachrichten“ vom Freitag soll der Berliner Datenschutzbeauftragte den Vorgang überprüfen. Der Deutsche Journalistenverband sagte dem Blatt, die Einverständniserklärung stelle eine unzulässige Einmischung in die Privatangelegenheiten von Journalisten dar.