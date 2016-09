AfD im Stuttgarter Landtag Glücklich zerstritten

09. September 2016

Sie sitzen nah beieinander – und sind doch getrennt: die AfD-Fraktion (acht Abgeordnete vorne) und die ABW-Fraktion (hinten) im baden-württembergischen LandtagFoto: dpa

Die zwei Fraktionen der Alternative für Deutschland (AfD) im baden-württembergischen Landtag gehen gemeinsam in Klausur. Vor einer Wiedervereinigung wollen sie aber noch einen Untersuchungsausschuss durchsetzen.

Stuttgart - Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Normalerweise. Im Fall der AfD im baden-württembergischen Landtag sieht das etwas anders aus. An antisemtischen Passagen in einem Buch des Abgeordneten Wolfgang Gedeon entzündete sich fraktionsintern eine beispiellose Schlammschlacht. An deren Ende trat Gedeon zwar aus der Fraktion aus, die Spaltung der Fraktion verhinderte das allerdings nicht mehr. Und so gründete der Bundes- und Landesvorsitzende der Partei, Jörg Meuthen, vor etwas mehr als zwei Monaten mit 13 Gesinnungsgenossen eine eigene Fraktion, die Alternative für Baden-Württemberg (ABW). Acht Parlamentarier blieben in der ursprünglichen AfD-Fraktion zurück. Auch, weil sie Meuthens autoritären Führungsstil missbilligten.

Eine gespaltene AfD im Landtag und der daraus resultierende Streit auf Bundesebene zwischen den beiden Anführern Jörg Meuthen und Frauke Petry haben der Partei aber offensichtlich kaum geschadet. Zu groß scheint der Frust bei vielen Bürgern über die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Landtagsabgeordnete in Stuttgart leiden nicht sehr unter der Spaltung

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern vor wenigen Tagen zog die AfD erstmals an der CDU vorbei, in den bundesweiten Umfragen liegt die rechtskonservative Partei – nach einem kleinen Zwischentief – inzwischen wieder bei 12 bis 15 Prozent, je nach Meinungsforschungsinstitut.

Wer in diesen Tagen mit Abgeordneten aus beiden AfD-Lagern im Stuttgarter Landtag spricht, der bekommt sogar den Eindruck, dass sie unter der Spaltung gar nicht so sehr leiden. Das Ganze habe seine Vorteile, heißt es. Zwei Fraktionen bekommen mehr Geld als eine, sie können gemeinsam einen Untersuchungsausschuss beantragen und die Stimmung ist unter den einigermaßen Gleichgesinnten auch besser als zuvor. Die AfD scheint also glücklich zerstritten.

Parteibasis erhöht den Druck, sich wieder zu vereinigen

Außerhalb des Landtags gibt es allerdings erheblichen Gegenwind. Von den anderen Landtagsfraktionen sowieso. Aber auch von der Parteibasis und aus dem persönlichen Umfeld bekomme man massiven Druck, sich wieder zu vereinigen, sagt ein Abgeordneter: „Zwei Fraktionen, das gilt als Zustand der Zerstrittenheit.“

Die AfD und die ABW haben sich deshalb schon vor der Sommerpause das Ziel gesetzt, die Spaltung zu überwinden und sich wieder zur stärksten Oppositionsfraktion zusammenzuschließen. Dafür wurde ein professioneller Streitschlichter engagiert, ein sogenannter Mediator. Gernot Barth heißt der Mann. Er kommt aus Leipzig und hat sich in den vergangenen Wochen bemüht, beide Lager einander wieder näher zu bringen.

Die Fraktionsvorsitzenden sagen vorerst nichts zur Mediation

Die Vorsitzenden beider Lager beißen bei Fragen zum Verlauf und Inhalt der Gespräche auf die Zunge. Heiner Merz (AfD) lässt ausrichten, dass er sich dazu nicht äußern möchte. Und Meuthen (ABW) sagt, dass man Stillschweigen vereinbart habe.

Aus Teilnehmerkreisen ist trotzdem zu erfahren, dass es zahlreiche Gespräche gegeben habe, unter anderem im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Wie man sich diese vorstellen muss? „Da sitzen dann 13 Personen im Halbkreis, fünf Stunden lang, und versuchen, konstruktiv zu sein“, erzählt einer. Der Blick sei immer nach vorne gerichtet – ein Rückblick oder gar eine Aufarbeitung der vergangenen Streitereien sei nicht erwünscht gewesen. Ein anderer Abgeordneter findet, die ganze Sache sei sicher nicht optimal verlaufen, urlaubsbedingt hätten immer wieder einige Leute gefehlt.

Nach Informationen unserer Zeitung ist der Mediationsprozess inzwischen beendet. Das Ergebnis: Es soll einen Bericht geben. Und einen Katalog von Verhaltensregeln, den alle AfD-Parlamentarier unterschreiben sollen, um Eskalationen wie vor etwas mehr als zwei Monaten in Zukunft zu vermeiden.