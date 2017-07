Ärger bei Fußballkneipen in Stuttgart Bundesligaspiele nicht mehr auf einem Sender

Wenn Wirte den Fußballfans wie hier im Stuttgarter Maulwurf künftig weiterhin alle Bundesligaspiele zeigen können wollen, reicht ein Sky-Abo nicht mehr aus. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Für Live-Übertragungen von Spielen der Fußball-Bundesliga brauchen Privatleute wie Kneipen in der neuen Saison wohl zwei verschiedene Abonnements. Das treibt den Preis in die Höhe.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist zurück in der Fußballbundesliga – und die Vorfreude bei vielen Fans riesengroß. Das gilt auch für die Wirte der Fußballkneipen. Die Live-Übertragungen sind dort für die meisten ein Zuschussgeschäft, doch in der höchsten Spielklasse ist wenigstens mit einem höheren Umsatz zu rechnen als in der zweiten ­Liga. In der neuen Saison erschweren aber die veränderten Rechteverhältnisse die Rechnung. Langsam lichtet sich der Nebel.

Wie berichtet sind viele Gastronomen irritiert, weil sie lange nicht gewusst haben, welche Spiele sie künftig zeigen können und auf welchem Weg. Seither hat dafür ein Abonnement des Bezahlsenders Sky gereicht. Doch in der neuen Saison hat Eurosport die Rechte an 40 Bundesligaspielen erworben. Dazu gehören alle 30 Freitagsspiele, fünf Spiele am Sonntagnachmittag und fünf am Montagabend. Dazu kommen noch vier Relegationsspiele sowie der Supercup an diesem Samstag. Sky hat lange versucht, von Eurosport eine Sublizenz zu kaufen, um doch noch wie bisher alle Spiele anbieten zu können. Das scheint jedoch vom Tisch.

„Sky hat mir jetzt schriftlich mitgeteilt, dass von der neuen Saison an 40 Spiele im Abo fehlen, der Preis aber derselbe bleibt“, sagt Andreas Göz. Der Betreiber des Maulwurf in Vaihingen ist darüber wenig amüsiert: „Ich habe einen Vertrag über alle Spiele abgeschlossen.“ Er will jetzt über den Gaststättenverband Dehoga prüfen lassen, was das rechtlich bedeutet. Für seine Kneipe steht jedenfalls fest: Über Sky gibt es nicht mehr alle Spiele zu sehen. „Und wie das mit Eurosport funktionieren soll, weiß noch keiner“, ärgert sich Göz.

Einmal Fernsehen, einmal Internet

Eine Sprecherin des Eurosport-Mutterkonzerns Discovery bringt Licht ins Dunkel. Man kommentiere zwar die Gespräche mit möglichen Partnern wie Sky nicht, aber „nach aktuellem Stand zeigen wir die von uns erworbenen Spiele ausschließlich im Eurosport-Player“. Also übers Internet. Damit seien zwei getrennte Abos nötig, wenn man sicher alle Spiele sehen können will. Dazu brauchen Fußballfans einen modernen Fernseher, einen Computer, ein Tablet oder ein mobiles Endgerät. Das gilt natürlich auch für Kneipen. Was die für die Eurosport-spiele bezahlen müssen, steht offenbar noch nicht fest: „Für Gastronomen arbeiten wir aktuell an einem Angebot, das eine für alle zufriedenstellende Lösung bietet“, sagt die Sprecherin. Es ist also nach wie vor offen, wie viele Wirte sich auf das neue Angebot einlassen und beide Kanäle anbieten, um ihren Gästen eine Vollversorgung mit Bundesligaspielen bieten zu können. Denn schon bisher haben viele die Kosten nicht erwirtschaften können. Es dürften bei zwei nötigen Abos also weitere Wirte aussteigen.

Klar ist immerhin, was Privatleute für das neue Eurosport-Angebot zusätzlich auf den Tisch legen müssen: Bis Ende August gibt es den Jahrespass für die ganze Saison für 29,99 Euro. Auf die verunsicherten Gastronomen dürfte deutlich mehr zukommen.