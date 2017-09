Älteste Stuttgarterin ist tot Elli Larsen im Alter von 107 gestorben

Von Eva Funke 07. September 2017 - 16:11 Uhr

Elli Larsen wurde 107 Jahre alt. Foto: Petsch

Nach Angaben des städtischen Amts für öffentliche Ordnung leben derzeit 113 Menschen in Stuttgart die 100 und älter sind. Der älteste noch lebende Stuttgarter ist nun ein Mann.

Stuttgart - Noch zu ihrem 105. Geburtstag hat sie Gäste eingeladen. Es gab damals Schnittchen und natürlich wurde mit einem Glas Sekt angestoßen. Das Foto, das an diesem Tag von Elli Larsen ihr gemacht wurde, zeigt sie, wie Verwandte und Bekannte sie in Erinnerung behalten: kluge, wache Augen, um die Mudwinkel spielt ein Lächeln. Es war Elli Anna Luise Larsens letzte Geburtstagsfeier in größerer Runde. Vergangene Woche ist die Stuttgarterin im Alter von 107 Jahren verstorben. Ein Alter, das sie zum ältesten Menschen in der Landeshauptstadt gemacht hat.

Nach Angaben des städtischen Amts für öffentliche Ordnung leben derzeit 113 Menschen in Stuttgart die 100 und älter sind – und obwohl Frauen statistisch gesehen älter werden als Männer hält in Stuttgart jetzt mit 105 Jahren ein Mann den Altersrekord. Sieben Frauen sind 104, zehn Frauen und drei Männer 103, 20 Frauen 102 und 28 Frauen und 3 Männer 101 Jahre alt. Und 36 Frauen und fünf Männer haben das gesegnete Alter von 100 Jahren erreicht. Der älteste noch lebende Mensch auf der Welt ist übrigens Violet Brown. Sie ist Jamaikanerin und am 10. März dieses Jahr 117 geworden.

Cool und gebildet

Elli Larsen, die mit Mädchennamen Zilesch hieß, wurde am 30. November 1900 in Stettin im heutigen Polen geboren. Vor rund 60 Jahren ist sie nach Stuttgart gezogen und wohnte seit acht Jahren zusammen mit ihrer 81 Jahre alten Tochter Margot in der Hackstraße im Stuttgarter Osten. Als Elli Larsen 103 wurde, schrieb sie das auch der guten Pflege durch ihre Tochter zu. Zusammengeschweißt hat das Mutter-Tochter-Gespann die Flucht aus dem Osten sowie der Tod von Ehemann und Sohn der Tochter. Trotz vieler Schicksalsschläge und obwohl Augen und Ohren im hohen Alter nachließen, hat Elli Larsen nie ihren Lebensmut verloren.

Jedes Jahr hat Bärbel Mohrmann im Auftrag der Stadt einen Blumenstrauß vorbeigebracht. Auch zum 107. Geburtstag im vergangenen November überbrachte die ehemalige Protokollchefin die Glückwünsche aus dem Rathaus. „Die Besuche bei den beiden Damen in der Hackstraße gehörten immer zu meinen Lieblingsterminen“, erinnert sich Mohrmann. Denn beide Frauen, Mutter und Tochter, seien sehr sympathisch. Was ihr von Elli Larsen in Erinnerung bleiben wird? Sie sei eine sehr „coole“ und „gebildete“ Frau gewesen, die genau wusste, was sie will.