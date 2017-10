"Adam sucht Eva" Diese drei Promis ziehen blank

Von (cam/spot) 19. Oktober 2017 - 14:23 Uhr

Patricia Blanco hat über 50 Kilo abgenommen und sieht sich bereit für das Nackt-Abenteuer "Adam sucht Eva" Foto: MG RTL D

Im November suchen Singles wieder nackt bei RTL ihren Traumpartner. Die ersten drei Promis, die bei "Adam sucht Eva" mitmachen, stehen nun fest.

Die neue Staffel "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" bringt ab Samstag, 11. November (22:15 Uhr), wieder Singles in der Südsee zusammen. Unter die "Normalos" mischen sich auch dieses Mal wieder Promis, wie der Name der RTL-Show bereits verrät. Wer zieht in diesem Jahr blank? Drei Personen hat der Sender nun bekanntgegeben.

Sie suchen nach Liebe

Patricia Blanco (46) war bereits in "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Big Brother" zu sehen. Seitdem hat sich einiges verändert bei der 46-Jährigen: Sie hat über 50 Kilo abgenommen. Seit zwei Jahren sei sie solo unterwegs und nun bereit für eine neue Liebe, heißt es bei "RTL.de".

Sängerin Melody Haase ist aus der elften Staffel "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Ihre erste Single und ein Album stehen nun in den Startlöchern. Sie kommt offenbar bestens gerüstet in die Karibik. "Nach eigenen Angaben hat sich Melody eine 'Designer-Vagina' machen lassen", ist bei "RTL.de" zu lesen.

Timur Ülker (28) ist im deutschen TV ebenfalls kein Unbekannter. Er war zwei Jahre in der RTL2-Soap "Köln 50667" zu sehen. Im Frühjahr 2017 ist er ausgestiegen. Ülker sei zudem Musiker und studiere derzeit in Los Angeles "Method Acting", wird auf "RTL.de" preisgegeben.