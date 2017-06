Achtung Feuer! Ikea-Schüssel bringt Trauben zum Qualmen

Von ps 23. Juni 2017 - 16:16 Uhr

Die Metallschüssel „Blanda“ des Möbelherstellers funktioniert in der Sonne als Hohlspiegel und bringt Obst und Papier zum Rauchen. Foto: dpa

Die Schüssel „Blanda“ vom Möbelhersteller Ikea ist als Salat- oder Obstschüssel einsetzbar. Ein Schwede entdeckt nun eine weitere – sicherlich nicht geplante – Eigenschaft der Metallschale: In der Sonne entwickelte sie feurige Fähigkeiten.

Stuttgart - Der Schwede Richard Walter hat am Sonntag ein Video von seiner Obstschale von Ikea auf Facebook gepostet, das zeigt, wie in der Sonne ein Stück Papier in der Metallschale Feuer fängt.

„Für alle die mir nicht geglaubt haben, dass meine Trauben auf einmal angefangen haben zu brennen, habe ich ein kleines Experiment gemacht, um klarzustellen, wie das passieren konnte“, schreibt der Schwede unter seinen Clip. Und tatsächlich fängt der kleine Papierschnipsel in der Metallschale sofort an zu rauchen.

Die Metallschüssel bündelt die Lichtstrahlen der Sonne im Stil eines Hohlspiegels und erzeugt damit eine extreme Hitze.

Ikea nimmt den Vorfall ernst

Der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“ erzählt Richard Walter, dass er diese besondere Eigenschaft seiner Schüssel kennenlernte, als auf einmal Weintrauben begonnen hätten zu qualmen. Die Zeitung kontaktierte das Möbelhaus und erhielt von einem Sprecher die Antwort, man nehme die Information „sehr ernst“ und man „prüfe nun was genau passiert“.