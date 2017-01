Achtung, Datenklau! Lidl-Gutschein auf WhatsApp ist eine Falle

Von rh 08. Januar 2017 - 11:35 Uhr

Derzeit kursiert eine Fake-Nachricht über Lidl-Gutscheine auf WhatsappFoto: dpa

Hört sich doch gut an: 250-Euro-Gutscheine verspricht eine WhatsApp-Nachricht. Doch die Nachricht stammt gar nicht von Lidl – und der wahre Absender hat keine guten Absichten!

Stuttgart - Pling macht es auf dem Smartphone – und WhatsApp meldet eine neue Nachricht. Und die hat es in sich, verspricht sie doch einen Gutschein über 250 Euro vom Discounter Lidl. Genauer gesagt lautet der Text in etwa so:

„Guck mal! 250€ Gutscheine von LIDL. Sie feiern ihren Jahrestag. Ich glaube, es ist ein beschränktes Angebot. Ich habe mir meinen schon geholt.“

Klingt gut? Von wegen! Wenn Sie diese Nachricht empfangen, sollten Sie sie schleunigst löschen – und auf gar keinen Fall den mitgeschickten Link antippen. Denn dieser Link führt auf eine Internetseite, die nur eines im Sinn hat: Ihre Daten sammeln. Auf einen Gutschein vom Discounter werden Sie dagegen vergeblich warten.

Die Seite „Mimikama.at“ hat den Link getestet und warnt davor, die Nachricht weiterzusenden.