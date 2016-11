Achtung, Autofahrer! Affe macht Alb-Donau-Kreis unsicher

Von red/dpa 10. November 2016 - 13:42 Uhr

Ein Berberaffe (Symbolfoto) ist einem Autofahrer im Alb-Donau-Kreis vor den Wagen gelaufen.Foto: dpa

Welcher Autofahrer rechnet in unseren Breitengraden schon mit einem Affen auf der Fahrbahn? Sicher nicht der 44-Jährige, der im Alb-Donau-Kreis einen Berberaffen angefahren hat. Bisher konnte das Tier nicht eingefangen werden.

Westerheim - Zu so einem Wildunfall wird die Polizei selten gerufen: Ein Affe ist am Mittwoch in Westerheim (Alb-Donau-Kreis) vor ein Auto gerannt. Nach Auskunft der Polizei von Donnerstag handelt es sich um einen Berberaffen, der aus dem Gehege eines örtlichen Freizeitparks entwischt war. Ein 44 Jahre alter Fahrer hatte das Tier erfasst, als es am Ortsende über die Straße rannte.

Nach dem Zusammenprall flüchtete der Affe. Bisher sei es nicht gelungen, ihn einzufangen, teilte die Polizei mit. Versuche der Pfleger, ihn mit Futter zu locken oder mit einem Blasrohr zu betäuben, seien fehlgeschlagen. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

