"Achterbahn"-Video Helene Fischer spielt mit ihren Reizen in Hotpants

Von (rto/spot) 20. Oktober 2017 - 20:44 Uhr

So sexy haben wir Helene Fischer noch nie gesehen! Im Video zu ihrer neuen Single "Achterbahn" präsentiert sich die Schlager-Queen fast nackt.



Schlager-Königin Helene Fischer (33, "Herzbeben") verdreht mal wieder allen den Kopf. Im Video zu ihrer neuen Single "Achterbahn" zeigt sich die Sängerin extrem freizügig. Die 33-Jährige tanzt darin unter anderem in knappen Hotpants im Funkenregen oder lässt sich in einem extrakurzen Kleidchen über die Arme der Tänzer tragen. Auch oben ohne ist Fischer zu sehen - nur ihre Hände verdecken gerade so das Nötigste.

"Achterbahn" ist die erste Single seit dem Megahit "Atemlos durch die Nacht" (2014), die ein aufwändiges Musik-Video spendiert bekam - und da ließ ich Fischer offenbar nicht lumpen und zog alle Register. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen und auch den Fans gefällt es. Binnen weniger Stunden seit der Veröffentlichung wurde das Video bereits 36.000 Mal auf YouTube aufgerufen. "Einfach nur GEIL" oder "Eine SUPER Frau... auch in meinem Kopf ist eine Achterbahn", ist unter anderem in den Kommentaren zu lesen.

"Achterbahn" entpuppte sich als Publikumsliebling

"Achterbahn" erscheint heute als Single mit insgesamt elf neuen Remixen. Dafür hat sich Fischer die angesagtesten DJs und Producer ins Boot geholt, um der Albumversion neue Facetten zu verleihen und sie zu waschechten Tanzflächenfüllern zu veredeln. Doch warum gerade dieser Song? "Achterbahn" kristallisierte sich auf der laufenden Tour als absoluter Lieblingssong der Fans heraus.

Für die seit September 2017 laufende Arena-Tour mit insgesamt 69 Terminen und bis zu fünf Shows pro Stadt sowie für die im Sommer 2018 folgende Stadion-Tournee sind schon jetzt fast eine Million Tickets verkauft - damit bricht Fischer einmal mehr alle Rekorde.