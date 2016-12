Abschiebung nach Afghanistan Strobl verteidigt Entscheidung

Von red/dpa 16. Dezember 2016 - 13:36 Uhr

Deutschland hat abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan zurückgeflogen.Foto: dpa

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hält Abschiebung abgelehnter afghanischer Asylbewerber für richtig. Nicht überall im Land seien Leib und Leben gefährdet.

Stuttgart - Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die Entscheidung, abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan in ihre Heimat abzuschieben, verteidigt. Die Lage in dem Land sei nicht einfach, sagte er am Freitag in Stuttgart. Aber: „Es gibt in Afghanistan freilich vergleichsweise sichere Regionen, in denen Millionen Afghanen ihrem Alltag nachgehen.“ In einigen Gebieten gebe es keine politische Verfolgung und dort gehe vom Staat keine Gefahr für Leib und Leben aus.

Mehr zum Thema

Überdies unterstütze Deutschland Afghanistan mit viel Geld für Entwicklungshilfe, die Bundeswehr sei vor Ort und die Europäische Union habe ein Abkommen zur Rückführung mit der afghanischen Regierung geschlossen. Er resümierte: „Ich bin deshalb überzeugt, dass wir nach aufwendigen deutschen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren auch nach Afghanistan zurückführen können - und auch müssen.“ Dass zahlreiche Afghanen auf freiwilliger Basis in ihr Heimatland zurückkehrten, zeige, dass es auch Regionen gebe, in denen man sicher leben könne.

Die Abschiebung von Menschen ohne Bleibeperspektive seien auch Voraussetzung dafür, dass die Integration wirklich schutzbedürftiger Menschen gelinge. „Das gehen wir mit einer neuen Konsequenz an - auch mit Blick auf Afghanistan“, sagte Strobl.