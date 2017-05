Abi-Feier in Böblingen Polizisten beenden Saufgelage

Von red/dja 04. Mai 2017 - 15:14 Uhr

Die Polizei musste die Abitur-Feierlichkeiten auflösen (Symbolbild).Foto: dpa

Am Mittwochnachmittag versammeln sich rund 500 Menschen in Böblingen, um das Ende der Abiturprüfungen zu feiern. Der Alkohol fließt offenbar in Massen. Die Polizei muss einschreiten.

Böblingen - Weil zu viel Alkohol im Spiel gewesen ist, hat die Polizei am Mittwoch im Bereich der Poststraße in Böblingen eine Abi-Abschluss-Feier von rund 500 Menschen aufgelöst und schließlich die Treppen am „Unteren See“ geräumt.

Bereits gegen Mittag hatten sich die Abiturienten am See versammelt und Alkohol getrunken. Gegen 16:30 Uhr bat der Rettungsdienst um polizeiliche Unterstützung, da es zu immer mehr Einsätzen kam, die auf den Alkoholkonsum zurückzuführen waren. In Absprache mit der Stadt Böblingen löste die Polizei mit über 20 Polizisten die Feier auf. Die jungen Leute waren einsichtig und verließen das Gelände.

18-Jähriger reagierte aggressiv

Während der Feierlichkeiten kam es allerdings zu einem Vorfall, bei dem ein mutmaßlich alkoholisierter 18-Jähriger einen 20 Jahre alten Mann beleidigte. Nachdem der junge Mann zuvor schon anderen feiernden Abiturienten aufgefallen war und sie provoziert hatte, wurde die Polizei darüber informiert. Im Zuge der darauffolgenden Kontrolle wurde der 18-Jährige zunehmen aggressiver und widersetzte sich den Anweisungen der Beamten.

Die Polizisten nahmen ihn mit aufs Revier, wo er von Angehörigen abgeholt wurde. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidung rechnen.