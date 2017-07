Abdelhak Nouri Bleibende Hirnschäden bei Ajax-Profi

Von mrz 13. Juli 2017 - 13:05 Uhr

Abdelhak Nouri im Trikot von Ajax Amsterdam. Foto: dpa

Abdelhak Nouri wird nie wieder Fußball spielen können, wie er es gewohnt war. Der Profi von Ajax Amsterdam war bei einem Test gegen Werder Bremen zusammengebrochen. Nun gibt es die Diagnose.

Stuttgart/Amsterdam - Tragisches Ende eines bitteren Zwischenfalls. Wie der hollädnische Fußball-Verein Ajax Amsterdam am Donnerstag mitteilte, wird der 20-Jährige Profi Abdelhak Nouri nie wieder gänzlich gesund.

Der junge Spieler war am Samstag bei einem Testspiel gegen Werder Bremen in Hippach zusammengebrochen und danach in ein künstliches Koma versetzt worden.

Nun die Diagnose: Abdelhak Nouri erlitt bei dem Zwischenfall schwere und bleibende Hirnschäden.