A96 bei Bad Wörishofen Rätselhafter Tod eines Motorradfahrers

Von red/dpa 19. Juli 2017 - 07:33 Uhr

Die Polizei meldet einen rätselhaften Todesfall. Foto: dpa

Rettungskräfte finden den toten Jugendlichen auf der Autobahn in Richtung München. Wie er ums Leben gekommen ist, muss nun ein Experte klären.

Bad Wörishofen - Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der Autobahn 96 nahe Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überfuhr ein Auto den Jugendlichen auf der Fahrbahn in Richtung München. Als die Rettungskräfte am Dienstagabend an der Unfallstelle eintrafen, war der Jugendliche tot.

Eine Autofahrerin alarmierte die Polizei, nachdem sie ein lautes Geräusch gehört hatte. Ob der Motorradfahrer bereits auf der Fahrbahn lag oder es zuvor zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam, stand zunächst nicht fest. Ein Sachverständiger untersuchte in der Nacht die Unfallstelle und wertete die Spuren an den beiden beteiligten Fahrzeugen aus. Die A96 war über Stunden gesperrt.