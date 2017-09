A81 Richtung Stuttgart Porsche fährt ungebremst in Twingo

Von red/dpa/lsw 19. September 2017 - 07:50 Uhr

Auf der A81 in Richtung Stuttgart ist ein Porschefahrer ungebremst auf einen Renault Twingo aufgefahren. Dabei wurden eine Frau schwer und ein Mann leicht verletzt.





7 Bilder ansehen

Rottenburg am Neckar - Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 ist eine 51 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein Porsche am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache bei Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) ungebremst auf einen Renault Twingo auf.

Mehr zum Thema

Dieser kam dadurch nach links ab und kollidierte mit einem BMW, der wiederum gegen die Leitplanke prallte. Die Fahrerin des Twingos wurde mit schweren, der 21 Jahre alte BMW-Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. Der Fahrer des Porsche blieb unverletzt.

Der Schaden liegt bei etwa 175 000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die A 81 in Richtung Stuttgart für mehrere Stunden voll gesperrt.