A81 beim Engelbergtunnel Mehrere Autos aufeinander geschoben

Von red/pho 05. September 2017 - 16:27 Uhr

Auf der A81 beim Engelbergtunnel bremst eine Frau wegen stockendem Verkehr. Ein Fahrer reagiert zu spät und schiebt drei Fahrzeuge vor ihm aufeinander.





Ditzingen - Mehrere Leichtverletzte und einen Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro: Das ist das Fazit eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach in Fahrtrichtung Heilbronn auf Ditzinger Gemarkung (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat.

Ein Mann bremst aus Unachtsamkeit zu spät

Eine 34 Jahre alte VW-Golf-Fahrerin musste im Engelbergtunnel wegen stockenden Verkehrs leicht abbremsen, wie die Polizei berichtet. Dem hinter ihr fahrenden 26 Jahre alten VW-Passat-Fahrer gelang es, wie einem 47-jährigen BMW-Fahrer auch, noch rechtzeitig anzuhalten. Ein von hinten heranfahrender 33-Jähriger, der ebenfalls einen VW-Golf fuhr, konnte vermutlich aus Unachtsamkeit nicht mehr rechtzeitig anhalten und schob die vor ihm stehenden Fahrzeuge aufeinander.

Zwei Autos sind danach fahruntüchtig

Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der 47-Jährige, als auch der 26-Jährige sowie die 34-Jährige leicht verletzt. Der 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg, die mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrleuten vor Ort war, sperrte während der Dauer der Unfallaufnahme die mittlere und linke Spur ab. Es entstand ein Stau von mehreren Kilometern. Sowohl der VW des 33-Jährigen als auch der BMW wurden abgeschleppt. Kurz nach 9 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.