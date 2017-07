A81 bei Stuttgart-Feuerbach Autofahrerin rast ungebremst in Lkw

Von red/dja 10. Juli 2017 - 07:24 Uhr

Am frühen Montagmorgen ist eine 73-Jährige mit ihrem Auto auf der A81 Richtung Heilbronn unterwegs. Aus ungeklärter Ursache rast sie ungebremst in einen Lkw.





Ludwigsburg - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen auf der A 81 gegen 3.20 Uhr gekommen. Die 73-Jährige BMW-Fahrerin kam dabei ums Leben.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die 73-Jährige mit ihrem Auto die rechte Spur, von Stuttgart kommend, in Richtung Heilbronn. Kurz nach Stuttgart-Feuerbach geriet die Autofahrerin aus noch ungeklärten Gründen nahezu ungebremst unter einen vor ihr fahrenden Lkw. Die 73-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr in Richtung Heilbronn einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Insgesamt entstand ein Schaden von 30.000 Euro.