A81 bei Pleidelsheim Immenser Sachschaden bei schwerem Lkw-Unfall

Von red/dpa 09. März 2017 - 07:38 Uhr

Bei einem schweren Lkw-Unfall auf der A81 bei Pleidelsheim ist ein großer Sachschaden entstanden. Ein Laster kollidierte dabei mit einem Transporter, der zwei neue Lkw geladen hatte. Die Autobahn musste in der Nacht voll gesperrt werden.





Pleidelsheim - Ein 54-Jähriger ist auf der Autobahn 81 zwischen Stuttgart und Heilbronn mit seinem Lkw zu schnell gefahren und hat den Transporter eines 41-Jährigen gerammt. Der auffahrende Sattelzug stellte sich durch die Kollision quer über alle drei Spuren, so dass die A81 in Richtung Heilbronn in der Nacht zu Donnerstag gesperrt war, teilte die Polizei mit.

Bis zum frühen Morgen waren an der Unfallstelle bei Pleidelsheim (Landkreis Ludwigsburg) zwei Spuren blockiert. Der gerammte Lastwagen transportierte selbst zwei neue Lkw, so dass ein hoher Schaden von rund 300.000 Euro entstand. Die 54 und 41 Jahre alten Fahrer der Laster blieben unverletzt.

Da zunächst ein brennender Lkw gemeldet wurde, waren die Feuerwehren aus Ludwigsburg und Freiberg mit 55 Mann vor Ort. Des Weiteren waren der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und die Autobahnmeisterei Ludwigsburg ebenfalls mit drei Fahrzeugen an der Unfallstelle.