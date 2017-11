A81 bei Pleidelsheim Eine Schwerverletzte nach Unfall

Von red 16. November 2017 - 16:58 Uhr

Eine 70-Jährige wird bei einem Unfall auf der A81 schwer verletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.





Pleidelsheim - Auf der Bundesautobahn 81 bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) ist es am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Laut Polizei fuhr eine 70-Jährige in ihrem Hyundai ix20 auf der A81 in Richtung Stuttgart. Aus bisher ungeklärtem Ursache fuhr sie auf einen vor ihr fahrenden Mercedes-Transporter eines 68-Jährigen auf. Der Hyundai kam nach rechts von der Straße ab, rutschte eine Böschung herunter und kam auf einem Grünstreifen zum Stehen.

Eine Schwerverletzte bei Unfall

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehren aus Freiberg am Neckar und aus Pleidelsheim waren mit 23 Einsatzkräften vor Ort, um die Einsatzstelle abzusichern. Während der Unfallaufnahme mussten zwei Spuren der A81 gesperrt werden. Am Hyundai entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.