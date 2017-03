A81 bei Korntal-Münchingen Auto überschlägt sich nach Unfall

Von red 13. März 2017 - 17:26 Uhr

Eine 23-jährige Autofahrerin will von der B10 auf die A81 auffahren. Dabei übersieht sie einen VW. Die Beschleunigungsspur muss für zwei Stunden gesperrt werden.





Ludwigsburg - Zwei leicht verletzte Autofahrerinnen und ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Montag gegen 11.40 Uhr auf dem zweispurig verlaufenden Beschleunigungsstreifen parallel zur A81 im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen ereignete. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin wollte von der B10 aus Richtung Stuttgart kommend auf die A81 in Richtung Heilbronn auffahren, teilt die Polizei mit.

Beide Autos kamen im Grünstreifen zum Stehen

Sie fuhr auf dem Beschleunigungsstreifen und wechselte im weiteren Verlauf auf die linke Spur. Hierbei übersah sie eine 49-jährige Autofahrerin, die links mit ihrem Peugeot unterwegs war, und prallte gegen deren Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die 23-Jährige mit ihrem Auto nach rechts, geriet in den Grünstreifen und überschlug sich. Der Peugeot kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend über beide Spuren zurück nach rechts, sodass er ebenfalls im Grünstreifen zum Stehen kam. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste der Beschleunigungsstreifen bis gegen 13.20 Uhr gesperrt werden.