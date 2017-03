A81 bei Herrenberg Vollsperrung und vier Verletzte nach Auffahrunfall

Von red/dja 31. März 2017 - 16:48 Uhr

Der Autounfall ereignete sich auf der A81 bei Herrenberg (Symbolfoto).Foto: dpa

Am frühen Freitagnachmittag kommt es zu einem Auffahrunfall auf der A81. Eine Person wird dabei schwer verletzt. Drei Autos müssen abgeschleppt werden.

Herrenberg - Zu einem schweren Auffahrunfall ist es am Freitag auf der A81 bei Herrenberg (Kreis Böblingen) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren drei Autofahrer auf der linken Spur in Richtung Stuttgart unterwegs. Der Letzte in der Reihe fuhr gegen 13.30 Uhr vermutlich infolge von Unachtsamkeit auf den Vorausfahrenden auf und schob dessen Wagen auf ein drittes Fahrzeug. Durch umherfliegende Teile wurde noch ein viertes Auto beschädigt. Drei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr wurde in Rottenburg ausgeleitet. Der Unfall hatte einen Schwer- und drei Leichtverletzte sowie rund 30.000 Euro Schaden zur Folge.