A81 bei Herrenberg Unfall mit drei Schwerverletzten

Von red 04. Dezember 2016 - 14:44 Uhr

Bei einem Unfall auf der A81 bei Herrenberg sind drei Menschen schwer verletzt worden.Foto: dpa

Drei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls auf der A81. Im anschließenden Stau krachte es erneut.

Ammerbuch - Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der A81 schwer verletzt worden. Im anschließenden Stau passierte ein weiterer Unfall.

Mehr zum Thema

Am Samstag gegen 11.25 Uhr bemerkte auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg (Kreis Böblingen) ein 77-jähriger VW Golf-Fahrer zu spät, dass ein 41-jähriger Ford-Mondeo-Fahrer verkehrsbedingt abbremste und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte das Auto des 77-Jährgen noch mit der Mittelleitplanke. Der Ford-Fahrer sowie seine 41-jährige Beifahrerin wurden ebenso schwer verletzt wie die 79-jährige Beifahrerin im VW Golf.

Alle drei Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 30.000 Euro an. Da beide Fahrspuren für etwa zwei Stunden blockiert waren, musste der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

Dadurch bildete sich zeitweise ein bis zu acht Kilometer langer Rückstau. In diesem Stau ereignete sich gegen 12 Uhr ein weiterer Auffahrunfall, welcher jedoch glimpflicher ablief und nur Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro verursachte.