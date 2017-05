A81 bei Ehningen Pkw brennt komplett aus

Von red/pol 07. Mai 2017 - 08:56 Uhr

Zunächst hörte die 18-Jährige nur seltsame Geräusche aus dem Motorraum – das stand plötzlich das gesamte Fahrzeug in Flammen.





Böblingen - Ein brennender Mazda im Ausfahrtsbereich der A81 an der Anschlussstelle Ehningen sorgte am Samstagabend gegen 21.00 Uhr für eine eineinhalbstündige Sperrung der Autobahnauffahrt. Nachdem eine 18-jährige Frau in ihrem Wagen die Ausfahrt von Stuttgart kommend passierte, bemerkte sie zunächst fahruntypische Geräusche aus dem Motorraum. Im Anschluss fing der Mazda plötzlich aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Die 18-Jährige brachte das Fahrzeug an der Ampelanlage zum Stillstand, so dass sie sowie drei weitere Insassen das Fahrzeug rechtzeitig verlassen konnten, bevor dieses in Vollbrand geriet. Durch den Brand wurde das Fahrzeug völlig zerstört.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Für die Löscharbeiten waren drei Fahrzeuge der Feuerwehr Böblingen mit elf Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 12.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Ermittlungen, ob durch den Brand auch ein Schaden an der Fahrbahn entstanden ist, dauern an.