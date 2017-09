A81 bei Ditzingen Vier Fahrzeuge krachen ineinander

Von red/pho 07. September 2017 - 14:29 Uhr

In den Unfall waren vier Fahrzeuge verwickelt (Symbolbild). Foto: dpa

20.000 Euro Schaden und ein kilometerlanger Stau: das ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls auf der A81 bei Ditzingen.

Ditzingen - Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der A 81 auf Ditzinger Gemarkung (Kreis Ludwigsburg) hat am Mittwochnachmittag mehrere Kilometer Stau verursacht. Im stockenden Verkehr waren gegen 12.15 Uhr ein 46-jähriger Sattelzugfahrer, ein 53 Jahre alter VW-Fahrer, eine 50-Jährige in einem Skoda und zuletzt ein weiterer 58-jähriger Sattelzugfahrer hintereinander auf der rechten Spur nahe der Anschlussstelle Stuttgart Feuerbach in Richtung Heilbronn unterwegs, wie die Polizei berichtet. Als der vordere Sattelzuglenker bremsen musste, reagierte der VW-Fahrer ebenso.

Mehr zum Thema

Eine Frau bremste aus Unachtsamkeit zu spät

Die 50-jährige Skoda-Fahrerin bemerkte vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät, dass die beiden Fahrzeuge abbremsten und fuhr gegen das Heck des VW. Der nachfolgende 58 Jahre alte Sattelzugfahrer konnte vermutlich ebenfalls aus Unachtsamkeit nicht mehr rechtzeitig anhalten, prallte gegen den Skoda und schob die Fahrzeuge vor sich zusammen. Der 53 Jahre alte VW-Fahrer, seine 49-jährige Beifahrerin und die Skoda-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20.000 Euro

Der VW und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Durch den Unfall war der rechte Fahrstreifen blockiert. Die Auffahrt der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach in Fahrtrichtung Heilbronn musste gesperrt werden. Gegen 14.25 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben werden. Der entstandene Stau hatte sich gegen 14.40 Uhr wieder aufgelöst.