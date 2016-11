A81 bei Böblingen 80-jähriger Geisterfahrer unterwegs

Von red 25. November 2016 - 11:31 Uhr

Verkehrsteilnehmer alarmieren die Polizei, als sie den 80-jährigen Mercedes-Fahrer auf der A81 bei Böblingen entgegen der Fahrtrichtung entdecken.Foto: dpa (Symbolbild)

Ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer fährt entgegen der Fahrtrichtung auf die A81 bei Böblingen und wird von der alarmierten Polizei gestoppt. Nicht sein erster Unfall an diesem Tag.

Böblingen - In der Nacht zum Freitag ist ein 80-jähriger Geisterfahrer auf der A81 bei Böblingen unterwegs gewesen. Der orientierungslose Mercedes-Fahrer hatte sich bereits bei einem Unfall am Donnerstag verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei berichtet, alarmierten Verkehrsteilnehmer gegen 1.25 Uhr die Polizei und meldeten, dass ein Geisterfahrer mit einem silbernen Mercedes auf der A 81 in Richtung Stuttgart entgegen der Fahrtrichtung unterwegs sei. Der Falschfahrer, der wohl an der Anschlussstelle Böblingen-Hulb (Kreis Böblingen) auf die Autobahn aufgefahren war, konnte durch die sofort eingeleitete Fahndung im Industriegebiet Herrenberg-Gültstein gefunden werden.

80-Jähriger fuhr am Donnerstag in einen Graben

Der 80-jährige Fahrer hielt erst nach mehrmaliger Aufforderung an. Die Polizisten stellten bei der Kontrolle fest, dass sich der augenscheinlich orientierungslose Senior vermutlich bei einem Unfall zuvor verletzt hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass er bereits am Donnerstag mit seinem Mercedes in einem bislang unbekannten Waldstück unterwegs und dort in einen Graben gefahren ist.

Der 80-Jährige musste wegen seiner Verletzungen und seiner gesundheitlichen Probleme in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto wurde abgeschleppt und sein Führerschein von der Polizei beschlagnahmt.

Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711/6869-0 entgegen.