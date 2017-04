A8 zwischen Leonberg-West und Flughafen/Messe Vier Verletzte und Verkehrschaos nach Unfall

Von dja 18. April 2017 - 10:51 Uhr

Nach einem Unfall auf der A8 staute sich der Vekehr auf 19 Kilometern (Symbolbild).Foto: dpa

Am frühen Morgen ereignet sich vermutlich wegen der Glätte ein Unfall auf der A8. Vier Menschen werden dabei verletzt. Auf der Autobahn staut sich der Verkehr am Dienstagmorgen auf bis zu 19 Kilometern.

Stuttgart - Am frühen Dienstagmorgen ist es auf der A8 auf Höhe der Ausfahrt Stuttgart-Flughafen/Messe Richtung München zu einem Unfall gekommen. Vier Menschen wurden dabei verletzt, einer davon schwer, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.

Mehr zum Thema

Der Unfall hatte einen 19 Kilometer langen Stau zwischen Leonberg-West (Kreis Böblingen) und Stuttgart-Plieningen zur Folge. Wie genau es gegen 7 Uhr zu dem Crash gekommen ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Vermutlich hatte ein Autofahrer auf Grund der Witterungsbedingungen die Kontrolle über sein Auto verloren.

Insgesamt waren an dem Auffahrunfall sechs Fahrzeuge beteiligt, vier mussten abgeschleppt werden. Es entstand vermutlich ein Schaden in Höhe von 60.000 Euro. Um 9.55 Uhr sei die Unfallstelle geräumt gewesen, so die Polizei.