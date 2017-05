A8 und A81 rund um Stuttgart Mehrere Unfälle führen zu Mega-Staus im Berufsverkehr

Von red/dja 02. Mai 2017 - 16:05 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es auf der A8 und A81 rund um Stuttgart zu mehreren Unfällen. Deswegen waren die Autobahnen völlig überfüllt, es kam zu gewaltigen Staus.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Nach dem verlängerten Wochenende fiel besonders den Autofahrern der Start in die neue Woche schwer. Wegen mehrere Unfälle kam es am Dienstagmorgen zu langen Staus auf den Autobahnen und Bundesstraßen rund um Stuttgart.

Mehr zum Thema

Klicken Sie hier für aktuelle Verkehrslage in Stuttgart und der Region.

Eine leicht verletzte Frau und ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich um kurz vor 6 Uhr im Baustellenbereich zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und dem Autobahndreieck Leonberg (Kreis Böblingen) in Richtung Karlsruhe ereignete.

Im Beginn des Baustellenbereichs wollte ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer auf die rechte Spur wechseln und übersah hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit eine 19-jährige VW-Fahrerin, so die Polizei. Der Lkw stieß mit dem Auto zusammen, worauf sich das Auto vor den Lkw drehte. Nachdem der VW einige Meter vor dem Lkw her geschoben wurde, drehte sich der Wagen erneut und prallte gegen die linksverlaufende Betonleitwand. Die linke Spur musste bis gegen 7.20 Uhr gesperrt werden. Der VW wurde abgeschleppt. Die junge Fahrerin kam ins Krankenhaus.

A8: Lkw verliert 26 Tonnen Sand

Ein etwa 20 Kilometer langer Stau entstand ebenfalls auf der A8, nachdem sich gegen 7.10 Uhr ein Unfall zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West (Kreis Böblingen) ereignet hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 43-jähriger Lkw-Fahrer, der in Richtung München unterwegs war, von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. In der Folge lenkte er dagegen, was wohl dazu führte, dass die Zugmaschine derart einknickte, dass sie sich verkeilte. Während die Zugmaschine entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam, kippte der Auflieger, der mit 26 Tonnen Sand beladen war, auf den Standstreifen und die rechte Spur.

A81: Auto kollidiert mit Leitplanke

Schwere Verletzungen erlitt ein 27 Jahre alter Autofahrer, der gegen 5.10 Uhr zwischen Gärtringen und Herrenberg in einen Unfall verwickelt war. Kurz nach dem Schönbuchtunnel wollte der VW-Fahrer einen Lkw überholen, der sich vor ihm auf der rechten Spur befand, teilte die Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 27-Jährige jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Heck des Lkw, der von einem 50-jähriger Mann gefahren wurde, und prallte dann in die rechts verlaufende Leitplanke. Der VW wurde abgeschleppt. Der 27-jährige Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

A8: Mustang von Fahrbahn abgekommen

Im Bereich der Anschlussstelle Esslingen wollte ein 54 Jahre alter Mustang-Fahrer gegen 11.10 Uhr in Richtung Karlsruhe auf die A8 auffahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen kam er aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern, geriet nach rechts und stieß gegen die Leitplanke. Der Mustang musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt.