A8 gesperrt Auto brennt lichterloh

Von ps 11. Juli 2017 - 11:00 Uhr

Am Montagnachmittag hat ein Auto auf der A8 bei Weilheim an der Teck lichterloh gebrannt. Die Autobahn in Richtung München musste für eine Stunde voll gesperrt werden.





Weilheim an der Teck - Die A 8 in Richtung München ist am Montagnachmittag bei Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) voll gesperrt gewesen. Der Grund war ein brennendes Auto.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wurde sie am Montagnachmittag gegen 16.05 Uhr informiert, dass auf der A8 bei Aichelberg ein Auto brennt. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Während der Löscharbeiten war die A 8 in Richtung München voll gesperrt. Auch eine Spur in Richtung Stuttgart musste im Bereich des Brandes gesperrt werden. Die Autobahn wurde um 17.30 Uhr wieder freigegeben. Es bildete sich ein Rückstau von rund zehn Kilometern.

Das Auto des 43-jährigen Fahrers brannte vollständig aus und musste abgeschleppt werden. Die Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt.