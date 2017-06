A8 bei Wendlingen Zwei Männer nach Unfall in Lkw eingeklemmt

Von red/dja 19. Juni 2017 - 13:06 Uhr

Bei dem Auffahrunfall am Montagmorgen auf der A8 sind zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr musste zwei eingeklemmte Männer aus einem Lastwagen befreien.





Esslingen - Bei dem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der A8 Richtung Stuttgart bei Wendlingen (Kreis Esslingen) ereignet hatte, sind zwei Menschen verletzt worden.

Gegen 8.30 Uhr war auf Höhe von Unterensingen ein Lastwagen auf einen Sattelzug aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der 48-jährige Fahrer hatte zu spät bemerkt, dass der Verkehr Richtung Stuttgart stockte.

Der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden im Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr Kirchheim befreite die Verletzten. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in eine Klinik. Der Beifahrer kam mit dem Rettungshubschrauber in ein anderes Krankenhaus. Am Lkw entstand Totalschaden.

Der 46-jährige Fahrer des Sattelzug blieb unverletzt. Die A8 musste für die Dauer von einer Stunde in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Ein sechs Kilometer langer Stau war die Folge.