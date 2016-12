A8 bei Wendlingen Transporter geht in Flammen auf

Von red 02. Dezember 2016 - 17:56 Uhr

Erst kommt weißer Qualm aus dem Motor, dann steht der Transporter lichterloh in Flammen: Ein Fiat hat auf der A8 bei Wendlingen Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand.





Wendlingen - Auf der Autobahn 8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) ist ein Fiat-Transporter in Flammen aufgegangen. Wahrscheinlich habe ein technischer Defekt den Brand am Freitagnachmittag ausgelöst, sagte eine Sprecherin des zuständigen Führungs- und Lagezentrums in Ulm. Verletzt wurde niemand.

Der zunächst unbekannte Fahrer fuhr von Ulm kommend in Richtung Stuttgart, als weißer Qualm aus dem Motorraum des Transporters gedrungen sei. Dann brachte er das Fahrzeug zum Stehen und es ging daraufhin in Flammen auf. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Auf der A8 Richtung Stuttgart bildete sich zeitweise ein Stau von vier Kilometern Länge.