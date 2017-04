A8 bei Ulm voll gesperrt Lastwagen überschlägt sich

Von red 12. April 2017 - 08:22 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch ist es auf der A8 bei Ulm zu einem schweren Unfall gekommen.Foto: dpa

Über Stunden ist die A8 bei Ulm in der Nacht zum Mittwoch gesperrt gewesen. Der Grund: Ein Lastzug war durch eine Leitplanke gebrochen und einen Abhang hinuntergestürzt.

Ulm - Bei einem Unfall auf der A8 bei Ulm ist ein hoher Sachschaden entstanden. Der Fahrer eines Lastwagens wurde überdies schwer verletzt.

Gegen 22 Uhr war der 51-jährige Fahrer eines Lastzugs auf der A8 in Richtung München unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Ulm-West kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Es durchbrach die Schutzplanke und rutschte den Abhang hinunter. Dabei überschlug sich der Lastzug. In einem Acker blieb er mit dem Anhänger liegen.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Rettungskräfte brachten den 51-Jährigen in ein Krankenhaus. An dem Lastwagen und seinem Anhänger entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 250.000 Euro.

Ein BMW überfuhr im Anschluss an den Unfall noch Fahrzeugteile, die auf der A8 lagen. Den Sachschaden an dem Auto schätzt die Polizei auf ungefähr 1.000 Euro. Beide Fahrzeuge barg ein Abschleppunternehmen. Die A8 in Richtung München war bis 6 Uhr zum Teil voll gesperrt. Die Straßenmeisterei hatte eine Umleitung eingerichtet. Die Feuerwehr Ulm half bei der Bergung des Lkw. Warum der Lkw-Fahrer von der Fahrbahn abkam, ist unklar. Die Ermittlungen laufen.