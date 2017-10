A8 bei Stuttgart Drei Autos werden ein Raub der Flammen

Von red/loj 04. Oktober 2017 - 22:23 Uhr

Drei Autos sind am Mittwochabend auf der A8 bei Stuttgart auf einem Transporter in Brand geraten. Die Brandursache ist noch unklar.





Stuttgart - Bei einem Feuer auf einem Autotransporter sind am Mittwochabend auf der A8 bei Stuttgart drei Autos vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, waren zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und der Raststätte Sindelfinger Wald in Richtung München die Fahrzeuge in Brand geraten.

Gegen 21.30 Uhr ist die Feuerwehr noch im Einsatz gewesen. Der Fahrer des Autotransporters ist nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Wegen des Brandes kam es auf der A8 zu Verkehrsbehinderungen.