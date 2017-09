A8 bei Sindelfingen Polizisten ziehen Mann nach Verfolgungsjagd aus Auto

Von red/dja 05. September 2017 - 12:25 Uhr

Ein Mann baut am Montagnachmittag auf der A8 einen Unfall. Anschließend flüchtet er. Die Polizei nimmt die Verfolgung auf und halten den Mann an. Als die Beamten ins Auto schauen, staunen sienicht schlecht.

Sindelfingen - Zu einer Verfolgungsjagd ist es am Montagnachmittag auf der A8 bei Sindelfingen (Kreis Böblingen) gekommen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Mercedes gegen 16.35 Uhr auf der A8 von München kommend hinter einem 38 Jahre alten Mann her. Am Kreuz Stuttgart nahmen beide die Ausfahrt auf die A81 in Richtung Singen. Als sie sich auf der linken Spur befanden, musste der 38-Jährige abbremsen. Der 37-Jährige fuhr auf. Anstatt sich anschließend um den Unfall zu kümmern, setzte er seine Fahrt jedoch in Richtung Singen fort.

Mann weigerte sich aus dem Auto auszusteigen

Polizisten konnten schließlich die Verfolgung aufnehmen und den Mercedes im Bereich der Ausfahrt Böblingen-Hulb überholen. Zunächst folgte der 37-Jährige dem Streifenwagen, verließ dann jedoch plötzlich die Autobahn und bog auf die B464 Richtung Renningen ab. Die Polizisten konnten den Mann aber in der Entenseestraße stellen.

Der Mann weigerte sich aus seinem Auto auszusteigen, sodass ihn die Beamten aus dem Mercedes ziehen mussten. Von dem 37-Jährigen ging Alkoholgeruch aus. In seinem Wagen lagen dutzende, leere Bierdosen. Da er keinen Atemalkoholtest durchführen wollte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Polizei sucht Zeugen

Sein Fahrzeug wurde im weiteren Verlauf abgeschleppt. Durch den Auffahrunfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Da der weiße Mercedes R-Klasse mit Kennzeichen Darmstadt/Dieburg (DI-) jedoch auf der rechten Seite weitere Schäden aufwies, die mutmaßlich durch vorausgegangene Unfälle entstanden, sucht die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0 Zeugen, die entsprechendes beobachten konnten.