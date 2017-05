A8 bei Leonberg Verkehrschaos mit bis zu 32 Kilometern Stau

Nach dem langen Wochenende ist es auf der A8 bei Leonberg im Kreis Böblingen zu zwei Unfällen gekommen. Durch den Berufsverkehr entstanden Staus von bis zu 32 Kilometern Länge.





Leonberg - Nach dem langen Wochenende hat es in Baden-Württemberg Probleme im Berufsverkehr gegeben. Am Dienstagmorgen kamen Unfälle und viel Verkehr zusammen, so dass Staus von bis zu 32 Kilometern Länge entstanden, wie ein Sprecher der Polizei Ludwigsburg sagte.

Auf der Autobahn 8 Richtung Karlsruhe stießen bei Leonberg (Kreis Böblingen) ein Auto und ein Lastwagen zusammen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Ebenfalls auf der A8 bei Leonberg kippte ein Lkw um, nachdem er von der Straße abgekommen war. Geladener Sand ergoss sich auf die rechte Spur sowie den Standstreifen und behinderte den Verkehr. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Auf der A81 herrschte dem Sprecher zufolge das übliche Verkehrsaufkommen - das sich auf 32 Kilometern staute.