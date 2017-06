A8 bei Leonberg Stau nach Autobrand

05. Juni 2017 - 19:09 Uhr

Bei einem Auto ist am Pfingstmontag auf der A8 der Motor in Brand geraten. Durch den Unfall staute sich der Verkehr auf mehrere Kilometer Länge.





Leonberg - Bei einem Autobrand auf der A8 bei Leonberg (Kreis Böblingen) ist am Pfingstmontag ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden.

Wie die Polizei berichtet, geriet gegen 11.10 Uhr ein BMW kurz vor der Ausfahrt Leonberg-West in Fahrtrichtung Karlsruhe in Brand. Der 41-jährige Fahrer lenkte sein Fahrzeug noch auf dem Standstreifen, ehe sich der Brand vom Motorraum in den Innenraum ausbreitete.

Der Brand konnte von der Feuerwehr Leonberg, die mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. An der Fahrbahn entstand kein Schaden.

Für den Zeitraum des Einsatzes und der späteren Bergung des Fahrzeugs musste der rechte Fahrstreifen bis 12.10 Uhr gesperrt werden, es entstand ein Stau von rund vier Kilometern.