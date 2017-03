A8 bei Leonberg Opel schleudert in die Leitplanke

Von red/rmu 28. März 2017 - 11:52 Uhr

Die Beifahrerin im Opel wurde leicht verletzt.Foto: Symbolbild/dpa

Ein Lkw-Fahrer fährt auf der A8 vermutlich aus Unachtsamkeit auf das Heck eines Opel auf. Der Wagen kommt ins Schleudern und kollidiert mit der Leitplanke.

Böblingen - Ein Lkw-Fahrer ist am Montagabend auf der A8 zwischen Leonberg und dem Kreuz Stuttgart (Kreis Böblingen) auf einen Opel aufgefahren, der dadurch ins Schleudern geriet.

Wie die Polizei berichtet, war der 35-jährige Lkw-Fahrer um 21.15 Uhr auf der zweiten von insgesamt vier Fahrspuren in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Vermutlich aus Unachtsamkeit kollidierte er mit dem Heck eines vor ihm fahrenden Opel, an dessen Steuer ein 61-Jähriger saß. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Opel ins Schleudern und prallte in die Schutzplanken auf der linken Seite. Dabei zog sich die 64-jährige Beifahrerin im Opel leichte Verletzungen zu. Der Opel musste abgeschleppt werden, der Schaden beträgt 10.000 Euro.