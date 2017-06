A8 bei Gruibingen Autobahn nach Lastwagenunfall immer noch gesperrt

Am Dienstag kommt es kurz vor 13 Uhr zu einem schweren Unfall auf der A8 bei Gruibingen. Zwei Lkw gehen in Flammen auf. Die Autobahn ist immer noch gesperrt.





Gruibingen - Am Dienstag ist es auf der A8 Richtung München auf Höhe von Gruibingen (Kreis Göppingen) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, war es kurz vor 13 Uhr auf der A8 in Richtung München zu einem Stau gekommen. Ein Lkw-Fahrer übersah das Stauende und fuhr fast ungebremst auf einen zweiten Laster auf. Die Wucht war so groß, dass er diesen auf einen weiteren Lkw aufschob.

Zwei Lkw gingen in Flammen auf

Obwohl der Unfallverursacher schwer verletzt wurde, konnte er sich selbstständig aus seiner Fahrerkabine befreien. Kurz darauf ging sein Lkw und der zweite Laster in Flammen auf. Beide Fahrzeuge erlitten durch den Brand hohen Schaden. Auch die Fahrbahn wurde erheblich beschädigt.

Ein weiteres Auto wurde durch herumfliegende Reifenteile der Lkw beschädigt, als diese explodierten. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen und der Fahrbahn schätzt die Polizei aktuell auf rund 215.000 Euro.

Autobahn war für eine Stunde komplett gesperrt

Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Bis dahin war der Rauch allerdings so stark, dass die Autobahn in beide Richtungen gesperrt werden musste. Gegen 14 Uhr war die Fahrbahn in Richtung Stuttgart wieder befahrbar.

Die Bergungsmaßnahmen sind laut der Polizei auch gegen 18 Uhr noch im vollen Gange gewesen. Die Autobahn in Fahrtrichtung Ulm ist auf Höhe von Gruibingen nach wie vor gesperrt. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Aichelberg umgeleitet. Die Sperrung soll nach derzeitigen Einschätzungen bis mindestens 19 Uhr andauern.