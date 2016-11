A7 bei Kempten Transporter mit radioaktiver Ladung verunglückt

Von red/dpa 12. November 2016 - 09:20 Uhr

Bei Kempten ist ein Lastwagen verunglückt.Foto: dpa

Ein Transporter mit radioaktiven Medizinprodukten kippt auf der Autobahn um. Die Retter rücken im Schnee mit Spezialausrüstung an.

Kempten - Ein Transporter, der radioaktives Material geladen hatte, ist auf der schneebedeckten Autobahn 7 in Bayern verunglückt. Das Fahrzeug war am Freitagabend nahe Kempten in die Leitplanke gekracht und umgekippt, wie die Polizei mitteilte. An dem Transporter waren Gefahrguttafeln angebracht, daraufhin rückte die Feuerwehr mit Spezialausrüstung an. Es sei jedoch keine gefährliche Strahlung gemessen worden, hieß es.

Die in Kartons verpackte Ladung, die für medizinische Zwecke bestimmt ist, wurde nicht beschädigt. Die Strecke zwischen dem Dreieck Allgäu und Oy-Mittelberg war in beide Richtungen gesperrt. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.