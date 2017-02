A6 bei Kirchberg Brennender Lastwagen – Autobahn gesperrt

Von red 16. Februar 2017 - 08:07 Uhr

Auf der A6 bei Kirchberg kommt es am Morgen zu Verkehrsbehinderungen.Foto: dpa

Ein brennender Lastwagen auf der A6 hält am Donnerstagmorgen Polizei und Feuerwehr in Atem. Ein Grund: Der Sattelzug ist mit Hackschnitzeln beladen.

Kirchberg/Jagst - Das Führerhaus eines Sattelzugs ist am Donnerstag gegen 6.30 Uhr auf der A6 bei Kirchberg in Brand geraten. Die Autobahn ist aktuell in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Kirchberg ausgeleitet. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, weshalb empfohlen wird den Streckenabschnitt weiträumig zu umfahren.

Mehr zum Thema

Obwohl das Führerhaus von der Feuerwehr gelöscht werden konnte, gestalten sich die Nachlösch- und Bergungsarbeiten als schwierig, da der Sattelzug mit Hackschnitzel beladen ist.