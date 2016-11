A6 bei Heilbronn Autobahn am Sonntag kurzzeitig gesperrt

Von red/dpa 12. November 2016 - 15:19 Uhr

Weil die A6 bei Heilbronn sehr stauträchtig ist, wird am Sonntagmorgen an der Stromleitung gearbeitet.Foto: Andreas Rosar

Die A6 wird bei Heilbronn wegen Arbeiten an einer Hochspannungsleitung am Sonntagmorgen kurzzeitig gesperrt. Autofahrer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.

Heilbronn - Auf der A6 bei Heilbronn müssen Autofahrer am Sonntagmorgen einen Umweg in Kauf nehmen. Für Bauarbeiten an einer Hochspannungsleitung wird die Autobahn von 8 Uhr an für etwa eine Stunde komplett gesperrt, wie das Regierungspräsidium in Stuttgart mitteilte.

In Fahrtrichtung Nürnberg wird in dieser Zeit an der Ausfahrt Heilbronn-Untereisesheim Schluss sein, in Gegenrichtung an der Ausfahrt Heilbronn-Neckarsulm. Eine Umleitung ist eingerichtet. Den Angaben zufolge sind die Bauarbeiten nur bei Tageslicht möglich. Autofahrer sollten mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.