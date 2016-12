A5 bei Achern Elf Kilometer lange Geisterfahrt endet glimpflich

Von red/dpa 16. Dezember 2016 - 07:10 Uhr

Eine Geisterfahrt auf der A5 ist ohne Schäden ausgegangen.Foto: dpa

Mehrere Kilometer ist eine Frau auf der A5 bei Achern auf Geisterfahrt gewesen. Erst eine Polizeistreife konnte die Autofahrerin stoppen.

Achern - Eine 72-Jährige hat eine elf Kilometer lange Geisterfahrt auf der Autobahn 5 ohne Zusammenstoß überstanden. In der Nacht zum Freitag hatten mehrere Autofahrer ihren Wagen gemeldet, der in Baden-Württemberg auf der A5 zwischen Achern und Appenweier in falscher Richtung unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Als eine Polizeistreife die Frau erreichte, hielt sie auf dem Seitenstreifen an. Weshalb sie zur Geisterfahrerin wurde, blieb zunächst unklar.