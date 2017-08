A 81 bei Ditzingen Mehrere Unfälle blockieren die Autobahn

Ditzingen/Korntal-Münchingen - Auf der Autobahn 81 hat es im Bereich der Baustelle zwischen dem Engelbergtunnel und Ditzingen am Montag drei Unfälle gegeben. Der folgenreichste ereignete sich am Nachmittag zwischen vier Lastwagen. Wie die Polizei berichtet, wurden dabei zwei Fahrer verletzt, der Sachschaden beträgt etwa 70 000 Euro. Schon am Morgen hatte es in der Gegenrichtung zweimal gekracht.

Zwischen dem Engelbergtunnelund der Einfahrt Stuttgart-Feuerbach wird die Autobahn erneuert. Ein Teil der Fahrbahn in Richtung Heilbronn ist Baustelle, es gibt nur zwei Fahrbahnen. In der Gegenrichtung, gen Leonberg, befinden sich die dritte Fahrspur in Richtung Norden sowie drei schmale Spuren in Richtung Leonberg .

Vier Schwerfahrzeuge aufeinander

Zu dem Unfall gegen 15.15 Uhr kam es auf der Fahrbahn Richtung Norden. Dort fuhren vier Schwerfahrzeuge auf der rechten Spur. Der letzte in der Reihe von zwei Lastzügen und zwei Lastwagen fuhr auf seinen Vordermann auf und schob diesen auf die anderen auf. Dabei wurden zwei der Fahrer verletzt. Drei der beteiligten Mehrtonner mussten abgeschleppt werden. Dazu und für den Einsatz der Feuerwehr wurden beide Fahrspuren gesperrt. Zunächst sah es so aus, als ob alle Fahrzeuge im Stau dahinter für mehrere Stunden stehen bleiben müssten bis zum Ende der zeitaufwendigen Bergungsaktion. Die Polizei und die Baufirma entschieden dann aber, dass diese Fahrzeuge langsam durch die Baustelle weiterfahren könnten. Dazu wurde auch die Abschrankung geöffnet. Die Autofahrer standen eine bis immerhin zwei Stunden.

Lastwagen auf Transporter

Bereits am Morgen hatte es in Fahrtrichtung Leonberg zwei Unfälle im selben Baustellenbereich gegeben. Kurz vor 7 Uhr war ein 45-Jähriger im Bereich Ditzingen mit seinem Lastwagen auf einen Transporter aufgefahren; die rechte Fahrbahn war dadurch blockiert. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt, der Sachschaden beträgt rund 30 000 Euro. Kurz nach 8 Uhr ereignete sich auf Markung von Münchingen auf der mittleren Spur ein Auffahrunfall zwischen drei Personenwagen; dabei wurde eine 20-Jährige leicht verletzt. Auch dadurch gab es Stau.