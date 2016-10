A8 Richtung Stuttgart Autobahnbrücke wird erneuert

Von com 03. Oktober 2016 - 17:15 Uhr

Nicht mehr ganz so flott wird der Verkehr in den kommenden Monaten auf der A 8 bei Mühlhausen in Richtung Stuttgart fließen, wo Bauarbeiten für eine neue Brücke beginnen.Foto: dpa

Auf der Autobahn 8 bei Mühlhausen wird es für den Verkehr in den kommenden zehn Monaten eng. Dort beginnt der Bund mit Bauarbeiten für eine neue Brücke.

Mühlhausen - An der Autobahn 8 bei Mühlhausen beginnen am Dienstag in Fahrtrichtung Stuttgart die Arbeiten zur Teilerneuerung einer Autobahnbrücke. Während der etwa zehnmonatigen Bauzeit sollen eine Behelfsstraße und eine Behelfsbrücke entstehen, über die der Verkehr an der Baustelle vorbeigeführt wird, teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit. Der Verkehr werde dort auf geringerer Fahrbahnbreite zweispurig geführt. Die provisorische Straße und die Behelfsbrücke sollen Anfang des nächsten Jahres fertig sein.

Die alte etwa 50 Meter lange Brücke aus dem Jahr 1939 weist offenbar erhebliche Betonschäden auf und soll deshalb abgerissen werden. In die Erneuerung investiert der Bund rund 3,3 Millionen Euro. Künftig werde es während der Bauarbeiten gelegentlich zu halbseitigen nächtlichen Sperrungen kommen. Die Termine dafür sind noch nicht bekannt.