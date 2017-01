A 6 bei Mannheim Mann mit Waffen und Munition gestoppt

02. Januar 2017 - 12:44 Uhr

Die Polizei hat bei einer Kontrolle auf der A 6 Waffen und Munition sichergestellt. Der 46-jährige Fahrer wurde in Untersuchungshaft genommen.Foto: dpa

Bei der Kontrolle eines gestohlenen Fahrzeugs auf der A6 bei Mannheim hat die Polizei eine abgesägte und geladene Schrotflinte sowie Munition sichergestellt. Der Fahrer, der einen gefälschten belgischen Führerschein bei sich trug, wurde festgenommen.

Mannheim - Ein 46 Jahre alter Mann ist in Mannheim in Untersuchungshaft gekommen, weil Polizisten Waffen und Munition in seinem Auto gefunden haben. Zivilfahnder hatten den Mann am 28. Dezember auf einem Parkplatz der Autobahn 6 bei Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) kontrolliert, wie die Polizei am Montag mitteilte. In dem gestohlenen Wagen lag eine abgesägte und geladene Schrotflinte. Zuvor hatten Medien über eine Festnahme berichtet.

In einem Rucksack waren Munition und ein Messer griffbereit verstaut. Im Kofferraum fanden die Beamten ein Rohr, dessen Verwendungsmöglichkeit noch ermittelt werde. Der Wagen war mit gestohlenen französischen Kennzeichen ausgestattet, der Mann legte einen gefälschten belgischen Führerschein vor.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mannheim ist das Staatsschutz-Dezernat in die Ermittlungen einbezogen. Es gebe aber bisher keine entsprechenden Erkenntnisse über den Mann. Der Haftbefehl vom 29. Dezember sei wegen des Verdachts der Hehlerei, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Führerschein erlassen worden. Der 46-Jährige schweige zu den Vorwürfen.