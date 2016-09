Analyse zur angeblichen Distanzierung von Armenien-Resolution Das Gegenteil ist der Fall

Von Thomas Maron 02. September 2016 - 13:22 Uhr

Auf der Suche nach einer Lösung im Streit über die Armenien-Resolution des Bundestags: Kanzlerin Angela Merkel und der türkische Präsident Erdogan.Foto: dpa

Der Spiegel schreibt, die Bundesregierung sei dem Bundestag aus Rücksicht auf die Türkei in den Rücken gefallen. In Wahrheit scheint die Türkei langsam wieder rational zu handeln und von den Palmen zu steigen, auf die sie zuletzt geklettert ist. Eine Analyse von Thomas Maron.

Berlin - Die Meldung des „Spiegel“ schlug hohe Wellen. Merkel soll angeblich im Streit über die Armenien-Resolution des Bundestags auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zugehen und ihren Regierungssprecher Steffen Seibert beauftragt haben, demnächst in einem Statement auf Distanz zur Armenien-Resolution zu gehen, in der die Abgeordneten das Massaker des Osmanischen Reiches an den Armeniern als „Völkermord“ verurteilten. Das schrieb das Blatt ohne Nennung von Quellen. Im Gegenzug wolle die Türkei den Abgeordneten Zugang zu den Bundeswehrsoldaten auf dem türkischen Militärstützpunkt in Incirlik gewähren.

Rationale Regungen in Ankara

Es wäre dies unzweifelhaft eine dieser diplomatischen Verrenkungen, die viele Menschen in ihrem Eindruck bestärken, Politik verweigere sich der Wahrheit und der klaren Aussprache von Fakten. Wenn es denn stimmen würde. Tatsache ist, dass die Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier bei einer Routine-Pressekonferenz die Armenien-Resolution sogar energischer unterstützten als je zuvor. Steinmeier mache sie sich ausdrücklich zu eigen, sagte sein Sprecher Martin Schäfer. Merkels Sprecher Steffen Seibert verwies darauf, dass die Kanzlerin als Abgeordnete bei einer Abstimmung in der Unionsfraktion für die Resolution gestimmt habe. Dass sie als Kanzlerin eine andere Rolle einnehmen muss, um im Gespräch bleiben zu können, ist nachvollziehbar.

So wie es aussieht, und das ist das eigentlich entscheidende, scheint man gleichwohl eine Formel gefunden zu haben, mit der die türkische Regierung leben kann. Seibert und Schäfer verwiesen nämlich – nicht zum ersten mal – darauf, dass die rechtliche Definition „Völkermord“ eine völkerrechtliche sei und letztlich von den Gerichten zu klären sei. Das kann man als „Wegducken“ kritisieren, ist aber schon immer Position der Bundesregierung gewesen und auch auf der Homepage des Bundestags wird im übrigen ausdrücklich darauf verwiesen, dass solche Resolutionen keine rechtliche Bindung haben. Deshalb kann von Distanzierung der Regierung vom Bundestag keine Rede sein.

Wenn nun der Türkei dieses Nicht-Zugeständnis reichen sollte, wieder ihren Botschafter nach Deutschland zu entsenden und womöglich Bundestagsabgeordnete auf den Stützpunkt in Incirlik reisen zu lassen, dann lässt das vielmehr den ermutigenden Schluss zu, dass die türkische Regierung bereit ist, langsam wieder von der Palme herunter zu steigen, auf die sie geklettert ist.

Sehr enge Beziehungen

Man kann mit sehr guten Argumenten härtere Worte gegen die Türkei fordern, fürwahr. Aber die Bundesregierung muss maßhalten. Deutschland könnte es sich auch ohne EU-Flüchtlingspakt und Einsatz gegen den IS nicht leisten, der Türkei und ihrer vom Volk gewählten Regierung endgültig die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Die Beziehungen sind zu eng, mehr als drei Millionen türkischstämmige Menschen leben in Deutschland, die Türkei ist Nato-Partner und Brückenkopf Europas in die islamische Welt, die wirtschaftlichen Verflechtungen sind beachtlich.

Das bedeutet nicht, kritiklos das despotische Vorgehen Erdogans zu billigen. Aber den Gesprächsfaden gänzlich abreißen zu lassen, beruhigt vielleicht kurzfristig das Gewissen, trägt aber ganz sicher nicht zu Sicherheit und Stabilität bei. Wenden sich Deutschland und Europa ab, wendet sich die Türkei anderen Partnern zu. Russlands Präsident Wladimir Putin reicht schon mal die Hand.

Brücke nach Europa

Vor diesem Hintergrund sollte man ernst nehmen, dass in der Türkei zuletzt auch moderate Stimmen zu vernehmen waren, die eine Annäherung an Europa wünschenswert nannten. Die Türkei hat großes Interesse, die Brücke nach Europa nicht einstürzen zu lassen. Deutschland auch. Das sollten jene bedenken, die am liebsten alle Gesprächsfäden kappen würden.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben den ursprünglichen Text überarbeitet, da die Bundesregierung den Spiegel-Bericht dementiert hat. Die Kommentare beziehen sich auf die erste Version des Textes.