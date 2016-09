50 Jahre Raumschiff Enterprise Der ultimative Star-Trek-Test

Von Lukas Jenkner 08. September 2016 - 06:00 Uhr

Die Crew der Raumstation Deep Space Nine, einer der Serien, die im Star-Trek-Universum spielen.Foto: Archiv

Star Trek ist 50 Jahre alt. Grund genug, in einem kleinen Quiz das eigene Wissen über dieses einzigartige Universum zu testen, das seit Jahrzehnten die Fantasie beflügelt.

Stuttgart - Ein halbes Jahrhundert ist es nun her, dass zum ersten Mal das Raumschiff Enterprise durchs Weltall geflogen ist - zumindest auf den Fernsehbildschirmen. Seither ist eine Menge passiert. Insgesamt sind bisher fünf Serien rund um Star Trek entstanden, außerdem zwischenzeitlich zwei Handvoll Kinofilme. Kaum eine von Menschen ersonnene Welt hat die Fantasie der Science-Fiction-Freunde so sehr beflügelt wie Star Trek.

Mehr zum Thema

Aber wie viel wissen Sie tatsächlich über Star Trek und die in dieser Welt entstandenen Fernsehserien? Wir haben in einem kleinen Quiz einige Fragen zusammengestellt, um Ihr Wissen zu testen. Natürlich kann dieses Quiz im Verhältnis zum geballten Wissen über Star Trek nur in einem Verhältnis stehen wie eine Borg-Drohne zum Q-Kontinuum.

Aber wer weiß, vielleicht animiert Sie ja der Test dazu, mal wieder dort hinzugehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist und neues Leben und neue Zivilisationen zu erkunden - zumindest auf dem Bildschirm oder im Internet.